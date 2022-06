Con người và loài "từ ngoài hành tinh" có chung gen lạ, "nhảy" trong não

Bạch tuộc là đối tượng của rất nhiều cuộc nghiên cứu khác về nhiều khía cạnh, bởi chúng như thuộc về một thế giới khác so với các động vật còn lại.

Một nghiên cứu công bố trên Progress in Biophysics and Molecular Biology năm 2018, do 33 nhà sinh vật học danh tiếng khắp thế giới thực hiện, đã kết luận bạch tuộc là "con lai" của một sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn nào đó nên được di truyền trí thông minh đặc biệt.

Giả thuyết tin cậy nhất là loài tổ tiên của nó đã đến trên một sao chổi rơi xuống Trái Đất hơn nửa tỉ năm trước, lai tạo với sinh vật Trái Đất sơ khai để tạo nên bạch tuộc ngày nay. Đó cũng là lý do bạch tuộc như "rơi từ trên trời" xuống cây gia phả sinh vật Trái Đất, với một khoảng trống đáng nghi ngờ trong hồ sơ khảo cổ.