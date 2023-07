'Cơn mưa' tin tốt lành đến với Lisa trước khi sang Việt Nam lưu diễn

Money là ca khúc solo của Lisa, được trình làng từ 2 năm trước và nằm trong album solo đầu tay của Lisa. Tính đến tháng 7, ca khúc này đạt gần 870 triệu lượt nghe và trở thành bài hát có lượt nghe nhiều nhất trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới Spotify.



Lisa vừa được Liên đoàn ngành xuất bản đĩa hát SNEP của Pháp trao danh hiệu nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt chứng nhận Vàng (Ảnh: Instagram).

Money còn vượt qua lượt nghe của How You Like That do nhóm Blackpink thực hiện với hơn 823 triệu lượt nghe. Ca khúc chủ đề của album solo đầu tay của Lisa, Lalisa, cũng ghi nhận hơn 352 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify.

Ngoài ra, theo World Music Awards, ca khúc Money của Lisa đã giành chứng nhận Đĩa đơn Vàng đến từ Liên đoàn ngành xuất bản đĩa hát SNEP của Pháp, với 15 triệu lượt nghe và tải.

Trước đó, Lisa từng có một ca khúc đạt chứng nhận Đĩa đơn Vàng của SNEP, chính là SG mà cô hợp tác với DJ Snake, Megan Thee Stallion và Ozuna. Do vậy, Lisa hiện là nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc 2 lần được trao chứng nhận Vàng của SNEP.

Album Lalisa được em út nhóm Blackpink phát hành từ năm 2021 và nhanh chóng thu về loạt thành tích ấn tượng, đưa Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo thành công của nhạc trẻ xứ Hàn.



Thành viên của nhóm Blackpink đang nắm trong tay nhiều kỷ lục ấn tượng và hơn 96 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram (Ảnh: YG).