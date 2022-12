Con mếu máo kể: "Bạn học suốt ngày bắt nạt con" - Nếu trả lời như 2 kiểu cha mẹ đầu tiên thì nguy hại cả một đời đứa trẻ

Những điều mà cha mẹ không nên cấm trẻ làm

Mỗi đứa trẻ đều là "bảo bối", được cha mẹ dành mọi sự ưu tiên. Cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên mạnh khỏe, hạnh phúc, tự tin. Con có một cuộc sống hòa đồng, vui vẻ, không bị bạn bè cô lập hay bắt nạt.

Nhưng luôn có một số trẻ trở thành mục tiêu bị bắt nạt, bị bạo hành học đường. Nhiều cha mẹ không khỏi buồn phiền, than thở tại sao con mình dễ dàng bị bắt nạt như vậy? Sao con không có biện pháp đối phó tình trạng trên? Cha mẹ trách mắng con không dũng cảm tự bảo vệ bản thân, không biết phản kháng. Cha mẹ thường chỉ ra nguyên nhân do con mình gây ra, nhưng một phần sự việc cũng thuộc về cha mẹ. Thực tế, có nhiều đứa trẻ dễ bị bắt nạt là do cách giáo dục của mà cha mẹ đang không chú ý.

Dưới đây là 3 cách ứng xử khác nhau của 3 kiểu phụ huynh khi nghe con kể: "Bạn học suốt ngày bắt nạt con". Câu trả lời phần nào hé lộ phương pháp nuôi dạy con thường ngày.