Con không muốn ăn lòng đỏ trứng, bố làm hành động khiến cả cộng đồng mạng lên án: Đây không phải là gia đình!

Làm cách nào để cha mẹ không kiểm soát con quá mức?

1. Để con là chính mình: Mỗi người lại có mong muốn và tính cách khách nhau. Do đó, thay vì suốt ngày vây quanh con, cha mẹ hãy tìm thứ mình thích, dành thời gian cho bản thân thay vì kiểm soát con cái.

2. Thiết lập "ranh giới" về sự kiểm soát: Cha mẹ cần tôn trọng sự khác biệt của những thành viên trong gia đình. Điều cha mẹ áp đặt chưa hẳn là điều trẻ mong muốn. Do đó, phụ huynh hãy khuyến khích bé nói lên suy nghĩ của bản thân, ủng hộ những quan điểm đúng đắn của con.

3. Không đặt những kỳ vọng vô lý: Mỗi đứa trẻ đều có con đường trưởng thành riêng. Thay vì ép con trở thành người cha mẹ mong muốn, phụ huynh hãy trở thành người bạn đồng hành và hướng dẫn.

4. Cho con sự tự do: Hãy để đứa trẻ tự do lựa chọn việc mình muốn làm và sẵn sàng chịu bất kỳ hậu quả nào có thể xảy đến với mình. Tất nhiên, "hậu quả" đó cũng phải nằm trong sự kiểm soát an toàn của cha mẹ.

Theo Phụ nữ mới