Con Hiệu trưởng ở Bình Dương làm lộ đề thi vì ‘thương bạn’

Liên quan đến vụ việc lộ đề kiểm tra học kỳ tại Trường THCS Phú Long (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến hàng trăm học sinh lớp 8 phải thi lại, lãnh đạo nhà trường đã có báo cáo giải thích nguyên nhân.

Trường THCS Phú Long, nơi xảy ra sự cố lộ đề kiểm tra - Ảnh: X.A

Theo báo cáo của ông Phan Lê Huy – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Long gửi Phòng GD-ĐT TP Thuận An, ngày 16/5 nhà trường tổ chức cho học sinh khối lớp 6,7,8 kiểm tra học kỳ 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ in sao đề và phân công giáo viên giảng dạy ra đề các môn, riêng môn Tiếng Anh do Sở GD-ĐT ra đề.