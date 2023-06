Con gái vợ chồng tài tử Jang Dong Gun gây sốt nhờ 1 tấm ảnh chụp góc nghiêng

Yoon Seol có 1 người anh trai tên Jun Hyeok. Theo tờ Chosun Ilbo, Jang Dong Gun - Go So Young đã đầu tư rất mạnh mẽ cho việc học tập của 2 con. Ngay từ mẫu giáo, con của cặp đôi đình đám đã được theo học trường quốc tế có học phí khoảng 1,3 triệu won/tháng (tương đương 23,4 triệu đồng/tháng). Go So Young tiết lộ, con gái cô thích cưỡi ngựa, còn con trai cô có niềm đam mê với bóng đá và bơi lội.



Vợ chồng Jang Dong Gun rất quan tâm tới môi trường giáo dục của 2 con