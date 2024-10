Con gái út 2 tuổi của Diddy lộ diện bên mẹ, để lộ chi tiết bị nghi liên quan đến ông trùm

Sau khi Diddy bị bắt giam, cuộc sống của con gái út ông trùm và người phụ nữ Dana Tran nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông lẫn công chúng. Tâm điểm của truyền thông toàn cầu hiện tại là tin tức liên quan đến bê bối hiếp dâm, buôn bán tình dục của ông trùm hip-hop Diddy (tên thật là Sean John Combs). Bên cạnh những tội ác của Diddy, đời tư của rapper này cũng được "mổ xẻ" triệt để. Trong đó, mối quan hệ giữa Diddy và người phụ nữ tên Dana Tran gây chú ý hơn cả. Dana Tran là mẹ của bé Love Sean Combs (con út của Diddy). Sáng 1/10, tờ Daily Mail đã đăng tải loạt ảnh mới nhất của Dana Tran và bé Love Sean Combs. Gần đây, Dana Tran bị bắt gặp đưa con ra ngoài dạo chơi ở Los Angeles (Mỹ). Đây là lần hiếm hoi truyền thông chụp được hình ảnh của Dana Tran và con gái kể từ sau khi Diddy dính bê bối nghiêm trọng và bị bắt giam. Ở lần lộ diện này, Dana Tran có tâm trạng thoải mái, không bị ảnh hưởng trước việc cô liên tục bị nhắc tên trong vụ ồn ào của Diddy. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý đến chi tiết Dana Tran đeo chiếc nhẫn có chữ Love ở ngón áp út. Các netizen nghi ngờ chiếc nhẫn là tín vật định tình của Dana Tran và Diddy.

Dana Tran và con gái có lần xuất hiện hiếm hoi giữa lúc Diddy vướng bê bối nghiêm trọng

Dana Tran và con gái có lần xuất hiện hiếm hoi giữa lúc Diddy vướng bê bối nghiêm trọng



Dana Tran gây chú ý khi đeo trên tay chiếc nhẫn có chữ Love, bị nghi là tín vật tình yêu với Diddy Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của tờ TMZ, chiếc nhẫn có chữ Love nói trên không phải vật đính ước giữa Diddy và Dana Trần. Đó là món trang sức Dana Tran tự mua để bày tỏ tình yêu của cô đối với bà và mẹ của mình, hoàn toàn không liên quan gì đến Diddy.

Nguồn tin của tờ TMZ cho biết chiếc nhẫn có chữ Love trên tay Dana Tran không liên quan gì đến Diddy Diddy có tổng cộng 7 người con, bao gồm cả con trai riêng của Kim Porter. Trong đó, Love Sean Combs là bé út, sinh ngày 15/10/2022, đến nay chưa tròn 2 tuổi. Được biết mẹ của bé là chuyên gia an ninh mạng Dana Tran. Dana Tran năm nay 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại California, Mỹ. Công chúng không biết rõ mối quan hệ của Dana Tran và Diddy hay họ gặp nhau khi nào, chỉ biết là vào tháng 10/2022, ông trùm làng nhạc thông báo đón con gái út chào đời. Trước đây, những hình ảnh dễ thương của bé Love trên mạng xã hội nhận được cơn "bão tim" và vô số lời khen của cư dân mạng. Giờ đây, netizen không khỏi lo lắng và hy vọng vụ việc chấn động của Diddy sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của cô bé 2 tuổi.

Hình ảnh Diddy bên các con

Trong đó, con gái út của Diddy mới gần 2 tuổi, tên Love Sean Comes

Cô bé là con của Diddy với chuyên gia an ninh mạng Dana Tran Theo tờ People, sau khi bị bắt, Diddy rất lo lắng cho các con. Từ trong tù, nam rapper cũng đã có cuộc gọi ngắn với các con mình. "4 trong số 7 đứa con không còn mẹ chăm sóc khi Diddy bị giam giữ nên anh ấy rất lo lắng", nguồn tin nói. Trong khi đó, những người con của Diddy được tiết lộ sốc nặng khi hay tin cha vướng hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng. Những ngày qua, họ chỉ còn biết dựa vào nhau trước sức ép dư luận và cầu nguyện cho cha của họ.

Diddy được tiết lộ rất lo lắng cho các con của mình sau khi anh bị bắt giam Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần". Một tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy. Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

