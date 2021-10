Con gái siêu mẫu Alec Baldwin khoe đường cong thiêu đốt

Tuy nhiên, khi sự nghiệp người mẫu bắt đầu có những thành công nhất định, Ireland Baldwin theo chân bố mẹ theo học Học viện điện ảnh New York năm 2014, chuyên ngành quay phim và diễn xuất. Trước đó, Ireland Baldwin đóng vai Sally hồi trẻ, nhân vật do chính Kim Basinger thủ vai trong phim Grudge Match (2013).

Ireland Baldwin nổi tiếng ăn mặc phóng khoáng ở cả đời thường lẫn khi tham dự các sự kiện. Năm 2018, cô chụp ảnh nude cho chiến dịch chống lại thời trang dùng lông thú mang tên "I'd Rather Go Naked Than Wear Fur" của PETA - việc mà mẹ cô đã làm 24 năm trước.

Ireland Baldwin từng tham gia chiến dịch quảng cáo cho hãng Guess. Hiện cô đang hẹn hò với ca sĩ Corey Harper.

Ireland Baldwin và Kim Basinger trong một quảng cáo

An Na