Con gái nuôi Hoài Linh nguy kịch vì suy thận giai đoạn cuối

Nghệ sĩ Hoài Linh do có lý do cá nhân nên không thể sang Mỹ để tiễn đưa cố danh ca Phi Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng. Dù vậy, nam danh hài vẫn có hành động đặc biệt trong đám tang của đàn em.