Con gái NSƯT Vũ Linh mong tìm được kỷ vật thất lạc của cha

Các nghệ sĩ nhận giải Trần Hữu Trang 1995

Việc đoạt giải được xem là bước ngoặt quan trọng, bước đầu đánh dấu con đường sự nghiệp thành danh của Vũ Linh. Sinh thời, cố nghệ sĩ từng chia sẻ đây là giải thưởng ông trân quý và biết ơn trong cuộc đời ca hát.

Hồng Loan cho biết muốn ổn định cuộc sống cùng gia đình. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên bày tỏ nỗi nhớ người cha đã khuất. Bên cạnh đó, con gái cố NSƯT Vũ Linh kêu gọi mọi người cung cấp thông tin quyên góp cúng thất, phúng điếu... để làm sáng tỏ sự việc tiền bạc lùm xùm thời gian qua.