Con gái 'ngất xỉu' khi xem Phương Vy biểu diễn tại 'Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng'

Đáng chú ý, Phương Vy đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh ông xã và con gái Ailani lần đầu xem tiết mục của mình. Cả ông xã và con gái của nữ ca sĩ đều háo hứng với màn biểu diễn sôi động của Phương Vy.

Khi thấy mẹ thể hiện vũ đạo, bé Ailani nhiều lần trầm trồ. Thậm chí cô bé còn giả vờ “ngất xỉu” khi tiết mục của mẹ kết thúc ấn tượng.

Biểu cảm hài hước của con gái Phương Vy khi xem mẹ biểu diễn.

Ngoài ra, Phương Vy cũng có những chia sẻ về hậu trường tiết mục của mình. Được biết phần trang phục trong tiết mục này nặng đến 8kg, riêng phần tà của tay áo mỗi bên đã nặng 3kg. Trong khi biểu diễn, Phương Vy nhiều lần bị loạng choạng, suýt ngã trên sân khấu.