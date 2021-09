Con gái nằm liệt giường 18 năm bỗng nhiên có thai, mẹ chết lặng khi biết tác giả của bào thai ấy

một giờ trước Vụ án

(CAO) Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tình (SN 2003, ngụ xã Kiến An) về hành vi trộm cắp tài sản.