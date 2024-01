Con gái Mạc Văn Khoa sinh thiếu tháng 1,9kg giờ như 'cá chép hóa Rồng', 3 tuổi nặng 15kg, chiều cao gây ngỡ ngàng

Do hệ thống miễn dịch của bé thiếu tháng còn yếu nên mẹ cần dọn vệ sinh nhà cửa, phòng ốc sạch sẽ để loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc có hại đến sức khỏe của bé.

Mẹ cần chú ý đảm bảo bé luôn được giữ ấm. Nhiệt độ cơ thể của bé cần rơi vào khoảng 36,5 – 37 độ C.

Với bé sinh non từ 2 – 2,5kg mẹ nên để nhiệt độ phòng trung bình từ 27 – 28 độ C. Với bé sinh non từ từ 2 – 2,5kg, nhiệt độ phòng trung bình là 27 – 28 độ C. Với bé sinh non từ 1,5 – 2kg mẹ nên để nhiệt độ phòng 30 – 32 độ C. Đặc biệt, các bé sinh non dưới 1,5kg cần phải ở trong phòng ấm với mức nhiệt độ khoảng 33 – 35 độ C.

Cách bảo vệ trẻ sinh non khỏi nhiễm trùng

Bé sơ sinh thiếu tháng rất dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 khi nhiều người bị cảm lạnh. Để giảm nguy cơ nhiễm trùng bố mẹ nên tuân thủ các điều sau:

- Không cho bé tiếp xúc với những người bị cảm lạnh hoặc bị nhiễm trùng.

- Không để bất cứ ai hút thuốc ở gần bé.

- Rửa tay thường xuyên để loại bỏ vi khuẩn.

- Vệ sinh đồ chơi, phòng ốc sạch sẽ.

- Tiêm chủng cho bé theo lời khuyên của bác sĩ.