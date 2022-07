Con gái Mạc Văn Khoa làm việc nhà nhưng mặt 'không cảm xúc'

Dẫu vậy, đây chưa phải là điểm nhấn tất cả, cái đáng phải chú ý đến chính là biểu cảm gương mặt của nhóc tỳ.

Your browser does not support the video tag.

Có thể thấy, ở bất cứ trường hợp gì, cô bé vẫn luôn trong trạng thái thất thần, không cảm xúc khiến cư dân mạng cười mệt. Hiếm hoi lắm, khán giả mới có dịp ngắm nhìn Minnie cười.