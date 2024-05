Con gái ly hôn, gia đình thuê ban nhạc hát mừng và mở tiệc đón con trở về

Anil Kumar ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn. Ông đã tổ chức buổi tiệc với sự tham dự của người trong khu phố, mời ban nhạc gõ trống dhol.

Đây là loại trống truyền thống của Ấn Độ thường được sử dụng trong lễ hội, đám cưới và các sự kiện văn hóa.