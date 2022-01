Con gái lần đầu nhuộm tóc tím, mẹ thấy phản ứng căng

Nhưng khi mang kiểu tóc trendy này về khoe mẹ, cô nàng đã phải nhận phản ứng khá gay gắt từ người mẹ. Tuy thế dân mạng xem qua ngoài sự thông cảm với cô gái, nhiều người còn không thể nhịn được cười trước cách phản ứng tuy có phần khó chịu nhưng đáng yêu từ người mẹ.

Phản ứng của bà mẹ lần đầu thấy con nhuộm tóc (Nguồn: Dư Được)

Theo đó, người mẹ này liến thoắng nói: "Ối giời ơi, mẹ chưa từng thấy cái quả đầu trông như *** ****, làm mất giá trị của con người. Ối giời ơi, nhìn cái màu này kinh lắm, không chịu được cái màu như thế này, trông người nó không đứng đắn!"

Người mẹ còn tiếp lời và cho rằng nếu con gái về nhà người yêu và ra mắt mẹ chồng tương lai thì sẽ bị đánh giá là ăn chơi, người mẹ còn tỏ ra lo lắng sợ con gái mình bị gia đình người yêu từ chối. Xuyên suốt clip, bà mẹ còn nhiều lần thể hiện sự khó chịu vì màu tóc trông có vẻ lạ này.