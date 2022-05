Con gái kín tiếng của Bầu Đức, những cú ra tay âm thầm lộ dần vị thế

Đây cũng không phải lần đầu tiên bà Hoàng Anh gây sự chú ý khi chi hàng chục tỷ đồng để mua vào lượng lớn cổ phiếu của cha mình trong lúc cỏ phiếu này đang đà tụt giảm.

Trước đó, vào tháng 8-9/2021, chính con gái vị chủ tịch HAG đã chi ra 40 tỷ đồng để sở hữu 8 triệu cổ phiếu HAG, chính thức sở hữu 0,86% vốn hóa doanh nghiệp này. Sau đợt giao dịch đó, cổ phiếu HAG được đà tăng giá gấp 3 lần, từ mức 5.000 đồng lên gần 15.000 đồng/cp, giúp khoản đầu tư của bà Hoàng Anh lãi hàng chục tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý I/2022 của HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 803 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhờ cân đối chi phí cũng như cải thiện hợp lý trong kinh doanh nên quý đầu năm 2022, HAG đạt lợi nhuận 258 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 69 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả này do hoạt động kinh doanh bán trái cây, bán heo thịt và bán hàng hóa, dịch vụ chuyển biến tích cực.