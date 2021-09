Con gái Kim Hiền nói tiếng Việt 'như cãi lộn'

Biểu cảm hồn nhiên, đáng yêu của Ynova khi trò chuyện với mẹ.

Clip:Con gái Kim Hiền nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt.

Bé Ynova trái ngọt hôn nhân của Kim Hiền và ông xã Việt kiều - Andy. Cô bé chào đời năm 2015, hiện tròn 6 tuổi và sắp bước vào lớp 1.