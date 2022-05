Con gái Johnny Depp cắt đứt mối quan hệ với Amber Heard

Ở tuổi 15, con gái của Depp đã được mời làm người mẫu đại diện cho dòng nước hoa Chanel No.5 nổi tiếng toàn cầu. Sinh thời, nhà thiết kế Karl Lagerfeld từng chia sẻ: "Lily-Rose là cô gái trẻ thuộc thế hệ mới. Con người cô hội tụ tất cả phẩm chất của một ngôi sao".

Sự nghiệp của Lily-Rose lên như diều gặp gió. Cô gái được mệnh danh là "công chúa của Chanel".



Lily-Rose dành sự tôn trọng cho cha.

Ngoài thời trang, Lily-Rose còn thử sức với công việc diễn xuất. Tài năng của cô tiếp tục được chứng minh qua nhiều tác phẩm như The Dancer, My Last Luppaby, The King, Voyagers...

"Trong khi một số người con của các ngôi sao thường lợi dụng danh tiếng cha mẹ để phát triển sự nghiệp thì Lily-Rose lại chọn hướng đi riêng. Cô luôn làm việc chăm chỉ, tạo dựng tên tuổi của bản thân mà không dựa dẫm vào ai", tờ The Things nhận định.

Khi cha mẹ ly hôn, Lily-Rose thường xuyên di chuyển giữa Paris (Pháp) và Los Angeles (Mỹ) để có thể ở bên cả hai. The Things tiết lộ người mẫu sinh năm 1999 không thích cách Amber Heard đối xử với cha mình.