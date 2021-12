Con gái Jack lớn nhanh, ngoại hình 'sao y bản chính'

Mới đây, Thiên An chia sẻ đoạn clip ngắn trên mạng xã hội nhân dịp con gái tròn 8 tháng tuổi.

Trong clip, bé Sol nhún nhảy cực yêu. Ngoại hình cô bé cũng lớn nhanh thấy rõ, thêm phần cứng cáp.

Clip: Khoảnh khắc nhún nhảy của bé Sol.



Cô bé lớn nhanh thấy rõ, bụ bẫm, đáng yêu.