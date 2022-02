Con gái Hồ Ngọc Hà ra dáng chị, bón đồ ăn cho em cưng xỉu

Nếu Leon là một cậu bé hài hước, lém lỉnh, hiếu động, tính cách Lisa lại có phần điềm đạm hơn.



Hình ảnh diện áo dài đáng yêu của cặp nhóc tỳ vào dịp Tết vừa qua.



Lisa được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ, nghiêng về mẹ nhiều hơn. Nhiều người thích thú cho rằng cô bé là "tiểu mỹ nhân" hay "bản sao Hồ Ngọc Hà", "mỹ nhân tương lai"...