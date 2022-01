Con gái Hà Hồ tự chế thời trang khiến mẹ cũng phải 'bó tay'

Ngoài lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn được coi là biểu tượng thời trang, thậm chí có thể coi là "người tạo xu hướng" với lối ăn mặc có phong cách rõ rệt, có khả năng tạo ra trào lưu trong công chúng và với style nào, cô cũng có những cách rất riêng để tỏa sáng.

Tuy nhiên khi về nhà, cô vẫn chỉ là mẹ bỉm của cặp sinh đôi Lisa và Leon. Mới đây, mẹ Hà Hồ thậm chí còn phải bất lực trước màn tự chế thời trang của cô con gái chỉ mới hơn 1 tuổi của mình.