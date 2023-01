Con gái Elvis Presley qua đời ở tuổi 54

Giống như người cha huyền thoại của mình, Lisa Marie có niềm đam mê âm nhạc và đã cho ra đời ba đĩa hát của riêng mình trong suốt cuộc đời bao gồm "To Whom It May Concern" năm 2003, được chứng nhận vàng, "Now What" năm 2005 và "Storm & Grace" vào năm 2012.



Lisa là con duy nhất của Elvis và Priscilla Presley. (Ảnh: Bettmann Archive)

Lisa Marie cũng là người giám sát Quỹ từ thiện Elvis Presley sau khi cha cô qua đời để đảm bảo di sản từ thiện của ông tiếp tục vượt xa cuộc đời của ông.

Lisa có bốn đứa con, nhưng đã trải qua một mất mát bi thảm cách đây gần ba năm. Vào tháng 7 năm 2020, con trai bà, Benjamin Keough, chết do tự sát bằng súng.

Sau đó, vào tháng 5 năm 2021, Lisa Marie còn chịu nhiều mất mát hơn khi cuộc ly hôn của cô với người chồng thứ tư, Michael Lockwood, được hoàn tất sau 5 năm chia tay.