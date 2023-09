Con gái đột nhiên mếu máo hỏi 'Mẹ là mẹ con thật à?', câu chuyện đằng sau khiến dân mạng dở khóc dở cười

Kết quả, cô bé đã bình thản tự hỏi tự trả lời thêm một đoạn dài: "Thế tại sao mẹ xinh như thế mà con lại xấu như thế? Mọi người ai cũng khen mẹ, nói mẹ đẹp. Em gái cũng được khen xinh. Có mỗi con, chẳng ai khen con cả. Chứng tỏ con rất bình thường, thậm chí còn hơi "ugly" (xấu xí) . You know ugly? What's the meaning of ugly? (Mẹ biết ugly nghĩa là gì không?) . Nghĩa là xấu ơi là xấu ấy!".

Nghe đến đây, người mẹ chỉ biết bật cười, sau đó ôm con gái vào lòng và hôn lên trán cô bé một cái.



Nghe những lời nói đầy chân thành của con gái, người mẹ đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, đầu tiên là buồn cười...



Sau đó là xúc động, cô còn ôm và tặng con gái một cái hôn nhẹ vào trán để động viên