Con gái bướng bỉnh ăn vạ, Thiên An đưa ra quy tắc xử lý gây chú ý

Thiên An là nữ diễn viên, người mẫu ảnh nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Thiên An từng là "nàng thơ" trong MV của Jack. Sau đó, Thiên An và Jack có một bé gái con chung tên Sol nhưng hiện tại cả hai đã tan vỡ. Ở tuổi 25, nữ diễn viên là mẹ đơn thân và được khen ngợi vì cách dạy con vừa nghiêm khắc vừa tâm lý,

Mới đây, Thiên An đích thân chia sẻ clip ghi lại cảnh bé Sol khóc nức nở, ăn vạ do bị mẹ phạt sau khi ngậm một vật lạ có thể gây nguy hiểm. Trong khi con gái bướng bỉnh, mè nheo thì Thiên An vẫn rất bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích với bé từng chút một. Đặc biệt, mẹ bỉm đưa ra quy tắc dù con khóc to để đòi bồng bế vẫn không thực hiện theo yêu cầu của bé.



Con gái của Jack liên tục đòi bế, ăn vạ sau khi bị mẹ la do ngậm vật thể nhỏ xíu