Con gái 9 tuổi hóa trang như Kanye West

North West khoe kỹ năng trang điểm trong video TikTok

Video TikTok của North West thu hút hơn 11 triệu người xem chỉ sau 4 tiếng đăng tải. Đây là tài khoản TikTok của North nhưng được Kim Kardashian kiểm soát, có 12,2 triệu người follow.

Trong cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 12, Kim Kardashian tiết lộ North rất thích sáng tạo và đang học một lớp hóa trang. Dịp Giáng sinh, cô bé cũng khoe trên TikTok kỹ năng tự trang điểm thành chú quỷ xanh Grinch.