Con gái 9 tuổi của Kanye cảnh cáo cánh săn ảnh, Kim Kardashian lên tiếng thanh minh

Là con gái đầu của hai trong những nhân vật nổi tiếng nhất nước Mỹ, North được truyền thông chú ý mọi lúc mọi nơi

Đây không phải là lần đầu tiên North tỏ thái độ không hài lòng với cánh săn ảnh. Vào năm 2015, khi cô bé vừa tròn hai tuổi, một clip đã viral với cảnh cô bé hét lên "Không chụp ảnh!" lúc các paparazzi tụ tập bên ngoài lớp học múa ba lê của North.

Và vào năm 2019, trong một tập Keeping Up With the Kardashians, North hỏi: "Tại sao cứ có nhiều người chụp ảnh chúng ta mỗi ngày vậy mẹ?". Kim trả lời: “Chà, về cơ bản thì vì tên mẹ là Kim Kardashian. Và bố con là Kanye West. Bố con là ca sĩ, người biểu diễn, nghệ sĩ. Mẹ thì có nhiều tài năng đến mức mẹ không thể gọi tên nổi nữa."