Con gái 6 tuổi nói "con không muốn mang thai", mẹ giật mình kinh ngạc nhưng rồi chua xót khi hiểu ra nguyên nhân

"Mẹ ơi con không muốn mang thai đâu!", cô con gái 6 tuổi bỗng nghiêm nghị nói với tôi khi đang ngồi chơi trên ghế sofa.

"Hả? Con nói gì cơ?", tôi như chết sững trước câu nói của con, cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm.

"Con nói là con không muốn có thai. Tại vì có thai mệt mỏi lắm, còn bị đau lưng và đau chân. Con không muốn bị như vậy", con gái trầm ngâm.



Nhìn bộ dạng nghiêm túc của con gái tôi trông chẳng khác gì một bà cụ non. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời con: "Mẹ ủng hộ con. Sau này con lớn, con thích kết hôn hoặc muốn sinh con hay không đều do con quyết định. Mẹ thì không có được can đảm như con rồi!".