Con gái 3 tuổi đột nhiên thích nhốt mình trong phòng, mẹ xem tranh con vẽ lập tức gọi cảnh sát bắt giáo viên

Nhận thấy biểu hiện bất thường của con gái, mẹ Đường Đường đã gọi điện cho giáo viên, hỏi thăm tình hình của đứa trẻ. Dù giáo viên khẳng định không có chuyện gì xấu xảy ra với Đường Đường nhưng người mẹ không thể ngừng lo lắng.

Sau đó, khi lấy cuốn tập vẽ của Đường Đường từ lớp học mỹ thuật, bà mẹ đã phát hiện có chuyện gì đó chẳng lành. Ở một trang cuối của tập vẽ, con gái vẽ hình một người đàn ông đang nắm chân đứa trẻ khác. Trong khi đó ở bức tranh thứ hai lại miêu tả rõ ràng cô bé đang nằm khóc dưới mặt đất.



Bức tranh thứ nhất Đường Đường vẽ



Bức tranh thứ hai

Mẹ Đường Đường suy đoán con gái có thể đang bị bắt nạt ở trường, do đó bà không do dự nhấc điện thoại báo cảnh sát, sau đó đến ngay trường mẫu giáo, đón gái về nhà. Tại cơ quan điều tra, nam giáo viên thừa nhận từng có ý nghĩ xấu với Đường Đường nhưng anh ta chưa làm hại cô bé. Ngoài ra, các bác sĩ đã kiểm tra cơ thể của Đường Đường và họ thở phào khi cô nhóc vẫn an toàn. Tuy nhiên, các chấn thương tâm lý của Đường Đường vẫn cần được gia đình quan tâm và điều trị cẩn nhận.