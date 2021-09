Con gái 12 tuổi, cao 1,55m giống diễn viên Mạnh Trường như đúc

Chíp thể hiện niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, thích nhảy múa, hát hò và chơi piano. Vì vậy, vợ chồng Mạnh Trường cho con học piano từ khi còn nhỏ.

Nhờ thừa hưởng vẻ đẹp và tài năng nghệ thuật từ bố, Chíp được kỳ vọng cũng sẽ tham gia nghệ thuật trong tương lai.

Clip bé Chíp chơi đàn piano

Phương Linh

Ảnh: FBNV