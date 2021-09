Con đường sa ngã từ gái karaoke đến trùm ma túy của Trang Tây

Trang Tây có vẻ ngoài xinh đẹp.

Tại Đà Nẵng, sự xinh đẹp của Trang Tây giúp cô được hàng loạt quán karaoke chèo kéo, trở thành nhân viên hot tại các quán cô phục vụ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ở Đà Nẵng, Trang chuyển sang làm nhân viên spa, chăm sóc sắc đẹp.



Số tiền lương từ công việc chăm sóc sắc đẹp không nhiều nhưng nhiều người quen biết bất ngờ khi Trang thuê 1 căn chung cư cao cấp làm nơi sinh sống. Cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo vào Đà Nẵng mưu sinh bỗng chốc thay đổi chóng mặt.



Trên Facebook cá nhân, Trang luôn đăng tải thông tin về spa, làm đẹp, giới thiệu mình là sinh viên một trường đại học, khoe nhiều ảnh về cuộc sống sang chảnh, có nhiều tiền, quan hệ rộng rãi, với những thú vui xa xỉ.

Những hình ảnh sang chảnh đăng tải trên Faecbook cá nhân

Hình ảnh của Trang Tây trên Facebook luôn ăn mặc sexy, đeo nhiều trang sức, túi hàng hiệu đắt tiền, "check in" với xe sang, mua sắm thả phanh và thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang chảnh, quán karaoke, bar, vũ trường… khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Thế nhưng ngày 12/3, chân tướng sự xa hoa, giàu có của Trang Tây bị lột trần khi Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý bắt khẩn cấp vì hành vi "mua bán trái phép chất ma tuý".



Chân dung bà trùm



Tại cơ quan điều tra, hotgirl Trang Tây lộ diện là bà trùm chuyên cung cấp ma tuý đá cho dân chơi ở các vũ trường, quán karaoke trên địa bàn Đà Nẵng.



Trang khai do trước đó làm việc tại các quán karaoke tại Quảng Trị và Đà Nẵng nên nắm rõ đầu mối và nhu cầu của dân chơi. Do vậy, Trang quyết định tạo lập đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh cho riêng mình chứ không muốn làm ăn kiểu cò con.