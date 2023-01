Con đường nhúng chàm của cựu quan chức Trung Quốc bị tử hình treo

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1979, Lưu được điều về công tác tại Cục Công an thành phố Bắc Kinh. Đến năm 2009, Lưu được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh vệ thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Tới tháng 8/2011, Lưu được đề bạt làm trợ lý cho Bộ trưởng Công an. Vào tháng 6/2013, Lưu giữ chức Thứ trưởng Công an.

Lưu lúc còn công tác ở Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Theo tờ Sohu, Lưu trong thời gian công tác ở Bộ Công an Trung Quốc vào cuối thập niên 2000 đã gặp gỡ và gia nhập ‘nhóm quan tham’ do quan chức Tôn Lực Quân đứng đầu. Nhóm quan tham này gồm 8 thành viên, được Tôn lập ra nhằm lợi dụng chức vụ và sức ảnh hưởng trong xã hội để nâng đỡ một số doanh nghiệp. Đổi lại, họ thu về những khoản tiền hoặc tài sản bất chính từ nhiều doanh nghiệp được họ giúp.