Côn đồ ngang nhiên xông vào nhà đập phá mặc cụ bà 78 tuổi van xin

Chiều 28/6, đại diện Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã vào cuộc truy xét nhóm đối tượng vào một nhà dân ở ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đập phá tài sản.

Nhóm đối tượng đập phá toàn bộ đồ đạc đến khi hư hỏng bể nát không còn gì mới chịu bỏ đi.