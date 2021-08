Côn đồ hành hung công an, đòi đền 50 triệu/cây tạp: Lãnh đạo Quảng Trị nói gì?

Trên đường vận chuyển, xe được 50 người gồm các lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương hỗ trợ.

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị cho biết, đêm 23/8 là lần đầu tiên họ đưa cánh quạt vào để lắp đặt tại dự án điện gió mà đơn vị đang thi công.

Trên đường đưa thiết bị vào công trường, dọc tỉnh lộ 587 mà xe vận chuyển đi qua, hai bên đường người dân dựng nhiều cọc tre cao, dựng lều tạm, tái xây dựng công trình đã được đền bù…, chỉ cần xe vận chuyển thiết bị va chạm là họ đòi đền bù với giá rất cao.

"Trong quá trình vận chuyển thiết bị, cánh quạt có cọ vào 4 cây tạp của 2 hộ dân địa phương và họ đền bù 50 triệu đồng/cây. Khu chúng tôi đền bù 100 triệu đồng/2 cây của hộ gia đình đầu tiên và chuẩn bị sang hộ gia đình thứ 2 để thương thảo thì họ tắt điện và ném đá, hành hung công an", ông Nghị nói.

Trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quan điểm của công an tỉnh là phải điều tra, xử lý nghiêm sự việc. Hiện lực lượng công an đã xác định được một số người quá khích tham gia vào việc hành hung khiến nhiều chiến sĩ công an bị thương và mời họ lên làm việc, lấy lời khai.

