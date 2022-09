Con dâu tỷ phú của Victoria Beckham lên tiếng về mối quan hệ bất hòa với mẹ chồng

Victoria Beckham mặc váy do mình thiết kế trong lễ cưới con trai.

Trong bài phỏng vấn mới đây trên tờ Grazia của Mỹ, nữ diễn viên 27 tuổi cho biết Victoria Beckham đã khéo léo từ chối thiết kế váy cưới cho cô chứ không phải Nicola Peltz làm phật lòng mẹ chồng vì không mặc váy do Vic làm.

"Tôi đã có ý định mặc váy cưới của Victoria rồi đấy chứ. Tôi đã vô cùng háo hức với ý nghĩ mình sẽ mặc váy do mẹ chồng tương lai thiết kế trong ngày trọng đại. Khi chúng tôi bắt đầu liên lạc để thiết kế váy, vài ngày sau đó tôi không nhận được phản hồi. Victoria gọi cho mẹ tôi nói rằng thợ của bà ấy không thể may váy. Lúc đó tôi nói với mẹ tôi và Leslie (bạn thân và cũng là stylist của Nicola Peltz) rằng thật không may vì điều đó xảy ra".

Cuối cùng Nicola Peltz đã phải chọn thiết kế của Valentino trong ngày cưới. Nữ diễn viên chia sẻ khi đọc những tin ồn như cô chưa từng có kế hoạch mặc váy do Victoria Beckham thiết kế, Nicola Peltz đã bị tổn thương.