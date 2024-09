Con dâu bật khóc xúc động trước một việc làm hiếm có của bố chồng vốn khó tính suốt 14 năm

Bố chồng tôi rất khắt khe với con dâu, nhưng rồi lại làm một việc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sau khi kết hôn tôi về ở nhà chồng, đến nay cũng đã ròng rã 14 năm. Ở nhà chồng có nhiều cái gò bó, nhưng tôi vì chồng, vì con mà vượt qua mọi thứ. Chứ mẹ chồng tôi tốt tính, nhưng bà lại mất cách đây 5 năm. Hồi còn sống, mẹ chồng cũng bao bộc tôi trước sự khó tính của bố chồng. Nếu không có mẹ chồng, đúng là tôi sẽ khổ sở biết bao. Bố chồng tôi rất gia trưởng, mọi thứ trong nhà phải theo ý của ông, không ai được chậm trễ, làm trái ý. Đến mẹ chồng tôi còn không dám cự cãi chồng, mặc dù biết rằng ông nhiều khi rất ngang ngược, cố chấp. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, cũng thường xuyên ngồi nghe bố "giáo huấn" phải làm thế này, phải làm thế kia. Từ lúc mẹ chồng tôi mất, bố chồng cũng đã giảm đi sự khó tính, nhưng nhìn chung ông vẫn là người rất khó chiều. Cũng may là các con của tôi cũng đã lớn một chút, chứ như hồi trước tôi đến mệt mỏi vì con nhỏ quấy khóc, nghịch ngợm. Bố chồng tôi để ý từng chút một, ông không muốn nhà cửa ồn ào, bừa bộn. Sống cùng nhà với người khó tính nhiều khi cũng áp lực, ấm ức. Tôi luôn phải để ý xem bố chồng cần gì, chỉ bảo điều gì để còn làm. Nhiều khi thấy thân phận làm dâu đúng là khổ cũng không biết kêu than, chỉ có những lần về nhà bố mẹ đẻ là thấy thoải mái nhất. Bố mẹ đẻ nuôi dạy bao nhiêu năm, chưa báo đáp được ngày nào đã về nhà chồng sống cảnh gò ép rồi. Bố chồng khó tính bỗng dưng làm một việc khiến con dâu xúc động bật khóc. Ảnh minh họa Gần đây bố chồng tôi sức khỏe không tốt, tôi cũng rất lo cho ông, hàng ngày chăm sóc chu đáo. Biết bố chồng khó tính lại đang ốm đau nên tôi càng thận trọng, làm những điều tốt nhất cho ông. Chứ chồng tôi dù là con trai, ở với bố mẹ từ nhỏ nhưng chưa hiểu được bố bằng tôi. Bố chồng tôi thích ăn gì, chế biến ra sao thì chỉ có con dâu là biết. Hôm rồi tôi làm món ăn ngon cho bố chồng, ông ăn được và cảm thấy tâm lý thoải mái. Tối hôm đó nhân tiện có các con tới thăm, trước mặt cả nhà bố chồng đã bày tỏ ghi nhận và tâm niệm của mình: "Bố biết con dâu vất vả, chịu nhiều thiệt thòi so với người khác. Bố bây giờ đã yên tâm khi sau này ra đi đã có con dâu cáng đáng được nhiều việc nhà. Bố sẽ cho con dâu được hưởng thừa kế như những người con ruột của mình. Mong rằng cả nhà tôn trọng quyết định này của bố, vì ai cũng có phần và xứng đáng với những thứ nhận được". Cả nhà ngạc nhiên, ai cũng nghĩ rằng lâu nay bố chồng không ưa tôi, nhưng ông lại làm điều khác lạ. Ông công nhận công lao con dâu, cho hưởng quyền lợi như con đẻ. Tôi chỉ biết khóc vì xúc động, tôi không màng gì chuyện đất cát, tiền bạc nhà chồng. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, những ấm ức lâu nay bây giờ đã được giải tỏa. Được bố chồng coi trọng như vậy, tôi thấy mình thật may mắn, không uổng công sức lâu nay tôi đã làm nơi nhà chồng. Bố chồng đã dạy tôi một bài học để làm người con dâu trưởng thành, biết cách chăm sóc gia đình ấm êm, hạnh phúc. Tôi sẽ nhắc nhở bản thân của mình phải nỗ lực nhiều hơn để chăm lo cho gia đình. Theo GĐXH