Con dâu bật khóc xúc động khi xem cuốn sổ ghi chép từ mẹ chồng

Từ ngày làm dâu nhà chồng, tôi luôn cảm thấy ấm ức vì mẹ chồng khó tính. Tôi năm nay 34 tuổi, về làm dâu nhà chồng được 9 năm. Suốt thời gian ở nhà chồng tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, người vợ và là người mẹ. Dẫu rằng mẹ chồng luôn khó tính, gây áp lực nhưng tôi cố gắng để mọi chuyện ổn thỏa. Tôi nhẫn nhịn cũng vì chồng con, tôi không muốn chồng đã mệt mỏi chuyện công việc rồi còn phải đứng giữa hai người xung khắc bên là vợ, bên là mẹ. Nhiều lúc tôi cũng tự thắc mắc, không hiểu sao mẹ chồng lại khắt khe với mình như vậy. Lúc chưa có con thì bà để ý đến việc tôi chăm sóc chồng, lúc có con rồi mẹ chồng lại để ý nhiều hơn tới tôi. Dường như mọi hành động, việc làm của tôi đều có sự kiểm soát của mẹ chồng. Mỗi khi mua đồ gì, hay nấu món ngon gì là mẹ chồng đều hỏi rất kỹ, bà đồng ý tôi mới dám làm. Mẹ chồng còn muốn kiểm soát cả chuyện vợ chồng của con trai. Bà luôn xen vào tôi với chồng, không cho phép tôi cầm hết tiền của chồng, không được kiểm soát sinh hoạt của chồng. Bởi vậy anh ấy lấy vợ rồi mà như là chưa vậy, vẫn đi ăn nhậu, đi chơi thoải mái. Chồng tôi được tiêu tiền, còn tôi lại phải chắt chiu từng đồng, nếu không sẽ không đủ chi tiêu. Không ít lần vợ chồng lục đục, mẹ chồng thấy vậy liền kéo tôi ra một góc để giáo huấn. Bà luôn bênh vực con trai, bắt con dâu phải nhẫn nhịn, chịu đựng không được phản kháng. Tôi biết làm sao được khi mà ở nhà chồng, tôi không có người bênh vực, mẹ chồng nói sao thì cũng biết thế mà nghe lời. Lắm lúc ấm ức, nhưng cũng chỉ biết chịu đựng một mình, không biết chia sẻ cùng ai. Sau nhiều năm ấm ức, con dâu cũng đã hiểu ra lý do vì sao mẹ chồng luôn khắt khe. Ảnh minh họa Nhiều năm qua trong lòng tôi thầm trách mẹ chồng, bà khắt khe và luôn làm tôi ấm ức. Nhưng rồi lại được chứng kiến một mẹ chồng hoàn toàn so với trước nay tôi từng thấy. Khi mẹ chồng bị bệnh nặng nằm viện, tôi bất ngờ nhận được bức thư dặn dò của bà gửi con dâu. Tôi đọc kỹ nội dung bức thư: "Mẹ luôn ghi nhận những đóng góp của con với gia đình nhà chồng. Mẹ khắt khe cũng để muốn con trưởng thành, biết việc nhà thuần thục. Mẹ không bênh con trai, nhưng mẹ muốn con thấy đàn ông trụ cột cũng cần được yêu thương tôn trọng. Họ cũng cần được thoải mái chi tiêu, ngoại giao để bản lĩnh, trưởng thành hơn. Mẹ khắt khe tiền bạc, cũng để con chi tiêu tiết kiệm, lo cho tương lai gia đình. Mọi khoản tiền con đưa cho mẹ, mẹ dùng không hết đã tích cóp lại được một khoản lớn. Giờ mẹ yên tâm để gửi lại con, mong rằng con luôn yêu thương, chăm lo tốt cho gia đình như trước nay vẫn làm. Mẹ xin lỗi vì đã gây ra cho con những vất vả, ấm ức". Tôi đọc xong bức thư, kèm theo đó là cuốn sổ ghi chép lại những khoản tiền mà mẹ chồng đã cầm, bà chi những gì cũng ghi cẩn thận. Một khoản tiền lớn mẹ chồng bàn giao lại cho tôi, đó là tiền tôi vất vả làm ra, nhưng lại được mẹ chồng tiết kiệm mới có được. Tôi xúc động bật khóc trước những ghi nhận, tâm sự của mẹ chồng. Hóa ra lâu nay bà cố gắng nghiêm khắc để tôi biết cách ứng xử, chi tiêu hợp lý và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thật may tôi đã không làm điều gì dại dột như đòi ra ở riêng, thậm chí từng nghĩ tới ly hôn… Nếu không, giờ tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi nhiều lắm. Tôi biết ơn mẹ chồng, hạnh phúc với những gì mình đã có và sẽ cố gắng từng ngày để chăm lo cho gia đình ngày một tốt hơn. Theo Gia Đình & Xã Hội