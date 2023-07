Con bị hóc xương cá, mẹ bỏ thêm một thứ vào miệng bé, bác sĩ tấm tắc khen: Hiếm người làm được như vậy!

Nhớ lại một cuốn sách đã từng đọc có cách chữa hóc xương cá cho trẻ bằng cách ho, chị Lý dạy con gái cách ho để xương chui ra nhưng vẫn không hiệu quả. Lúc này chị Lý chợt nhớ ra một phương pháp sơ cứu hữu hiệu hơn lúc này đó chính là lấy viên vitamin C mà con gái thường ăn để cho bé ngậm vào miệng. "Nếu là cục xương cá nhỏ, vitamin C sẽ giúp nó mềm ra hơn, con ngậm vào đi" - bà mẹ nói. Sau khi cho con gái ngậm vitamin C, chị Lý lập tức đưa con tới bệnh viện.

Kết quả nhờ có bàn tay khéo léo chuyên nghiệp của bác sĩ, mảnh xương cá đã được gắp ra khỏi miệng. Chị Lý cảm ơn bác sĩ rối rít, tuy nhiên bác sĩ lại nói: "Những hành động của cô mới thực sự cứu con gái". Chị Lý sửng sốt vì không nghĩ rằng những kiến thức chị học được trong sách lại có ngày hiệu nghiệm, giúp chị sơ cứu cho con gái rất tốt và cứu bé thoát khỏi tai nạn nguy hiểm.

Bác sĩ cũng chia sẻ thêm, nếu trẻ không may bị hóc xương, 3 bước mà bố mẹ nên làm: