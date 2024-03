Cơn bão sa thải công nghệ 2024: Điều gì đang xảy ra?

Một nghiên cứu của AuthorityHacker tiết lộ mức độ lo lắng của các chuyên gia CNTT ở Mỹ, với 89.66% trong lĩnh vực IT-Dịch vụ và Dữ liệu và 74.42% trong Phát triển Phần mềm bày tỏ mức độ lo ngại cao về sự an toàn công việc của mình. Nỗi lo này càng trở nên trầm trọng hơn với sự phát triển nhanh chóng của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), với 72.42% nhân viên lo ngại về ảnh hưởng của AI đối với công việc của họ trong năm năm tới.

Các lý do đằng sau những đợt sa thải này là đa diện. Các công ty đề cập "tái cấu trúc", đóng cửa cửa hàng hoặc nhà máy, và cắt giảm chi phí là những lý do chính cho việc cắt giảm việc làm. Chủ đề chung, tuy nhiên, là sự chuyển hướng từ tư duy tăng trưởng sang tư duy ưu tiên hiệu quả và bền vững trước những điều kiện thị trường khó khăn. Các số liệu tiết lộ cuộc suy thoái lớn trong ngành công nghệ, với 260.000 việc làm bị cắt trong năm 2023, tăng 59% so với 2022. Đầu 2024, mặc dù giảm nhẹ nhưng sa thải vẫn tiếp diễn ở các công ty như Sorare và Melio.