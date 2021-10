'Cơn bão giá hoàn hảo' làm chao đảo kinh tế toàn cầu

Tại Đức, các viện kinh tế hàng đầu của nước này đã cắt giảm dự báo chung về tăng trưởng năm 2021 của nền kinh tế lớn nhất châu Âu xuống 2,4% từ mức 3,7% dự báo trước đây do tắc nghẽn nguồn cung cản trở sản lượng.

Hoạt động sản xuất toàn cầu đã bị đình trệ vì các vấn đề trong chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu các thành phần quan trọng như thiết bị bán dẫn, cũng như việc các cảng biển đóng cửa, thiếu xe chở hàng, thiếu nhân công vì các biện pháp phong tỏa nhằm chống dịch. Sự bất cân bằng cung-cầu đã khiến giá tăng và đẩy lạm phát lên cao.

Khủng hoảng năng lượng khi mùa đông đang tới sẽ khiến "bão giá" càng thêm trầm trọng

Giá than đá đã tăng lên mức cao kỷ lục lịch sử do thời tiết lạnh giá ở khắp miền bắc Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc đang ngày thêm trầm trọng, nguyên nhân do tình trạng thiếu than, giá nhiên liệu cao và nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp bùng nổ sau đại dịch. Trong khi mùa đông đang đến gần ở một số nơi trên thế giới thì triển vọng nguồn cung điện vẫn ảm đạm bởi ngày càng thêm cạn kiệt, đã khiến hoạt động sản xuất tại nhiều nhà máy bị ngừng trệ, trong đó có nhiều nhà cung cấp của các thương hiệu lớn toàn cầu như Apple.

Giá dầu mỏ đang tăng một phần bởi dự báo giá khí tự nhiên sẽ tăng khi mùa đông đến gần, thúc đẩy xu hướng chuyển từ khí sang dầu để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm. Kết quả là giá dầu Brent kỳ hạn tương lai đã tăng vượt 85 USD/thùng.