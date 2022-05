Con bạn có đang đối mặt với ‘stress học đường’?

Tại đơn vị tâm lý bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhiều bố mẹ đưa con đến khám vì trẻ có biểu hiện khó ngủ, đau đầu và không muốn đến trường, trẻ đang chịu áp lực do căng thẳng trong việc học mà y khoa gọi là chứng “stress học đường”.

Ngoài ra, đối với các học sinh cấp 2 và cấp 3, có nhiều tình huống ở trường học gây lo lắng, căng thẳng cho trẻ. Thường gặp nhất là trẻ bị áp lực học tập, cha mẹ hoặc thầy cô, bạn bè chửi mắng, đánh đập, bị bạn từ chối chơi, do không làm được bài tập ở nhà, không được ăn mặc theo sở thích, thấy sự thay đổi trong cơ thể ở tuổi dậy thì, do thấp hơn các bạn đồng trang lứa, không hạp với thầy cô giáo, quá cân nặng so với bạn, chuyển nhà, chuyển trường…

Dấu hiệu nào để nhận biết?

Chuyên gia tâm lý Ngô Phạm Thị Thúy Trinh - Đơn vị tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng Tp. HCM- cho biết Stress ở trẻ thường có những dấu hiệu thể chất như đau bụng, đau đầu, trẻ có vẻ hiếu động, mệt mỏi hoặc trẻ có vẻ trầm cảm, dễ cau có, không thích các sinh hoạt thường ngày.

Trẻ cũng ít quan tâm đến những sinh hoạt quan trọng và thích ở nhà hơn là tiếp xúc với bạn bè; việc học sa sút, không thích đi học và không thích làm bài, học bài. Trẻ có hành vi chống đối như nói dối, trộm cắp, quên hoặc từ chối làm những việc lặt vặt và có vẻ lệ thuộc cha mẹ hơn trước.