Cơn ác mộng mang tên biển đen im lặng và nguồn cơn Bi Rain bị ghét đến vậy

Nguyên nhân Bi Rain gây phẫn nộ bởi lẽ anh bỏ bê chính nhóm nhạc Ciipher do chính tay “nhào nặn” nên và chỉ tập trung vào sự nghiệp cá nhân. 4/7 thành viên Ciipher thông báo rời nhóm, hoạt động của những người còn lại cũng “đóng băng” suốt thời gian dài.

Đây không phải là lần đầu Rain gây tranh cãi về chuyện quản lý. Nhóm nhạc nam MBLAQ do Rain đỡ đầu, từng cạnh tranh Beast ngày càng sa sút sau khi Bi Rain bỏ bê.

Đỉnh điểm, diễn viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc gây phẫn nộ khi được hỏi đã đầu tư bao nhiêu cho Ciipher. Bi Rain cười và trả lời với thái độ cợt nhả: "Tôi đáng ra đã có thể mua được căn nhà với số tiền đó. Đôi khi, tôi tự hỏi tại sao mình lại tạo ra những con người này”.

Cơn ác mộng mang tên “biển đen im lặng”

Black Ocean (Biển đen) là hình thức trừng phạt đáng sợ và tiêu cực của một bộ phận khán giả dành cho nghệ sĩ Kpop. Theo đó, khán giả sẽ tắt lightstick và điện thoại của họ để thể hiện sự lạnh nhạt, thờ ơ với nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc biểu diễn trên sân khấu.

Lightstick phát sáng được tắt hết làm cho khu vực khán đài vốn rực rỡ trở nên tối tăm, tạo ảo giác về “đại dương đen”. Ngoài việc làm nản lòng các thần tượng, “đại dương im lặng” còn được coi là vết đen vĩnh viễn trong sự nghiệp của các thần tượng.

Lý do hình thức phản kháng này thường diễn ra là do sự cạnh tranh giữa các fandom. Một số lý do khác để phản đối nghệ sĩ biểu diễn, như trường hợp của Bi Rain.

Năm 2008, tại Dream Concert, SNSD là nạn nhân của vụ tẩy chay chấn động Kpop. Họ phải diễn trước "biển đen im lặng" suốt 10 phút vì gây nên mối “thâm thù" với nhiều fandom, tiêu biểu là fan của Super Junior, TVXQ, SS501.



SNSD từng là nạn nhân của "biển đen" im lặng.

Trước khi 9 cô gái bước lên sân khấu, sân vận động trở nên tối om. Fan các nhóm nhạc, ca sĩ khác đồng bộ tắt lightstick, thể hiện thái độ tẩy chay nhóm nữ nhà SM. Họ tiếp tục làm tổn thương SNSD khi liên tục hô vang tên nhóm Wonder Girls trong lúc tân binh SM biểu diễn.