Còn 400.000 tỷ đồng tín dụng trong tháng 12

Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần qua đã phát tín hiệu cho thấy việc Fed sớm thực hiện việc điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất, mặc dù thời điểm khi nào Fed ngừng tăng lãi suất là chưa rõ ràng do tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2%.

Nhờ vậy, công cụ của CME cho thấy có 75% khả năng Fed tăng 50 điểm cơ bản trong cuộc họp giữa tháng 12, chỉ có 25% khả năng tiếp tục tăng mạnh 75 điểm cơ bản.

Nhờ vậy, đồng USD tiếp tục hạ nhiệt trong tuần qua, với chỉ số DXY giảm 1,4% so với tuần trước, hiện chỉ còn tăng 9,2% so với cuối năm 2021. Các đồng tiền chủ chốt khác đều tăng giá mạnh so với USD, như JPY +3,8%, GBP +1,4%, EUR 1,4%. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở đồng tiền các quốc gia châu Á như THB +2,7%, SGD +1,9%, KRW +1,8%, TWD +1,0%,…

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank xuống dưới ngưỡng 24.000 đồng/USD (giá bán ra) hôm 7/12. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Thị trường trong nước tương đồng với diễn biến trên thế giới, cùng với tình trạng thanh khoản hệ thống cải thiện, tỷ giá niêm yết tại các NHTM, tỷ giá chợ đen và tỷ giá liên ngân hàng tuần qua đều được điều chỉnh giảm mạnh.

Trong đó, tính đến ngày 2/12, tỷ giá niêm yết đã giảm tới 2,4% trong vòng 1 tuần, hiện chỉ còn tăng 6,5% so với cuối năm 2021. Trước đó, NHNN đã 3 lần điều chỉnh hạ tỷ giá bán tại Sở Giao dịch trong tháng 11, về 24.840 đồng/USD. Nhiều khả năng, NHNN sẽ tiếp tục hạ tỷ giá với bước giá cao hơn.

Nhìn chung, tâm lý găm giữ USD có thể đã được giải tỏa nhờ chênh lệch tăng cao giữa lãi suất huy động VND và USD. Bên cạnh đó, các yếu tố cơ bản liên quan đến nguồn cung ngoại tệ cũng có nhiều điểm tích cực, như dòng vốn FDI giải ngân, FII, cán cân thương mại thặng dư hay dòng tiền từ các khoản vay ngoại tệ mới được giải ngân từ MSN, VPB, VCI, LTG,...