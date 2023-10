Con 3 tuổi đi nhà trẻ về khóc nói "Con đau quá, không tiểu được!", mẹ òa khóc khi thay đồ

Trẻ nhỏ ở lứa tuổi mẫu giáo chưa đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, vì thế bố mẹ cần theo dõi sát sao từng biểu hiện, cử chỉ và hành động của con để kịp thời phát hiện ra vấn đề con đang gặp phải.

Chị Giang (Trung Quốc) sinh con trai Mạnh Mạnh 1 năm sau khi kết hôn. Suốt trong 3 năm đầu đời của con trai, chị Giang đều nghỉ ở nhà để chăm sóc cho bé với hy vọng con sẽ được bảo vệ tốt nhất có thể. Khi cậu bé được 3 tuổi nhìn thấy các bạn đồng lứa đều đã đi học, Mạnh Mạnh cũng đòi mẹ cho đi nhà trẻ. Vì thế chị Giang và chồng tìm một trường mẫu giáo tư thục gần nhà để gửi gắm con.

Khoảng thời gian đầu Mạnh Mạnh đi học về thường kể cho mẹ nghe nhiều điều thú vị ở trường học, cậu bé lúc nào cũng vui vẻ khiến chị Giang cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây bà mẹ phát hiện con trai có những biểu hiện khác thường. Ví dụ như mỗi sáng khi gọi con dậy đi học, Mạnh Mạnh luôn tỏ ra khó chịu và khóc lóc nói không muốn đi học.

Ban đầu chị Giang chỉ nghĩ là do con trai đã quá quen với việc đi lớp nên thành ra lại nhanh chán và muốn cảm giác được ở nhà mẹ yêu chiều nên có những biểu hiện như vậy. Do đó mỗi lúc như thế chị đều ôm con trai, an ủi bé rằng cần phải đi học vì ở trường có nhiều bạn yêu và những trò chơi thú vị chứ không nhàm chán như ở nhà. Tuy nhiên vào một ngày nọ khi bà mẹ đón con tan học về nhà, Mạnh Mạnh liên tục khóc và chỉ tay xuống dưới nói "Đau quá, con không tiểu được".

Chị Giang nhanh chóng cởi quần con trai ra thì bàng hoàng phát hiện vùng kín của con được quấn bằng một sợi dây cao su mỏng, toàn bộ vùng kín đỏ ửng. Vợ chồng chị Giang lập tức đưa con đi khám thì bác sĩ nói rằng rất may bố mẹ phát hiện kịp thời nên chưa có nguy hiểm gì lớn, nếu để lâu hơn thì vùng kín của trẻ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này chị Giang mới hỏi con trai về chuyện gì đã xảy ra?

Mạnh Mạnh mới kể rằng con bị hai người bạn ở lớp bắt nạt, các bạn dùng dây chun buộc vào vùng kín của con. Mặc dù Mạnh Mạnh khóc và tố cáo với cô giáo nhưng cô không để tâm. Vợ chồng chị Giang đem chuyện này để hỏi cô giáo, cô giáo trốn tránh trách nhiệm nói rằng đó là trò đùa trêu chọc giữa các bạn trong lớp với nhau và bản thân cô không hề biết. Bên cạnh đó cô giáo nói cũng chưa có nguy hiểm gì xảy ra nên cũng không thể bắt ai chịu trách nhiệm vì lỡ đâu con trai chị Giang cũng là người từng đi bắt nạt các bạn và giờ bị các bạn bắt nạt lại thôi.

Bà mẹ vô cùng tức giận với cách giải quyết vấn đề của cô giáo nên nhanh chóng chuyển trường cho con trai để tránh rắc rối.

Trên thực tế việc xô xát giữa những đứa trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên để hạn chế nhất việc con trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, bị bạn bè bắt nạt, bố mẹ nên có phương hướng xử trí đúng đắn ngay từ những lần đầu tiên để xử lý dứt điểm:

Bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân

Nguyên nhân trẻ con mẫu giáo đánh nhau thường ít khi xuất phát từ sự thù hận, cố tình mà chỉ là cách bộc phát sự tức giận như bị bạn giành mất đồ chơi... Đó là điều hoàn toàn tự nhiên vì trẻ hầu như chưa biết những cách tích cực hơn để xử lý cảm xúc và giải quyết vấn đề như thương lượng, nói chuyện, nhờ người khác giúp… Một phần nữa, đây là bản năng của trẻ, dùng tay chân để giải quyết vấn đề mà chưa biết nghĩ đến hậu quả, cảm xúc của người khác.