Còn 1 bệnh nhân nặng trong vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại Bệnh việnh Bạch Mai

Gia đình anh rất may mắn hơn nhiều gia đình khác. "May mắn, các con hồi phục tốt, tinh thần cũng tạm ổn định. Nhà tôi vẫn còn đủ người là quá may mắn" - anh Hùng nói.

Anh Hùng chia sẻ thêm, đã gặp lại bé gái lớp 8 và người đàn ông sinh năm 1984 hoảng loạn trong vụ cháy, được anh kéo vào căn hộ nhà mình và cả 7 người đã thoát nạn.

Trước đó, ngày 13.9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 26 trường hợp nạn nhân của vụ chháy hít phải khói độc ở các mức độ khác nhau, trong đó 2 người bệnh nặng nguy kịch, 2 người bệnh đa chấn thương, 7 bệnh nhi (nhỏ nhất 8 tháng tuổi), 1 người bệnh cao tuổi nhất (81 tuổi). Sau đó tiếp nhận thêm 5 trường hợp. Hầu hết các nạn nhân có triệu chứng ngạt khỏi, một số ít có triệu chứng ngộ độc CO.Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh đầu tiên bệnh viện đã kích hoạt hệ thống cấp cứu báo động đỏ, tập trung mọi nguồn lực tham gia cấp cứu, xử trí cho người bệnh; đồng thời đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc để cấp cứu và điều trị người bệnh.