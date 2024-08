'Cơm treo' xúc động ở TPHCM

Your browser does not support the video tag.

Mô hình “cơm treo” đã được quán ăn ở TP Thủ Đức duy trì suốt 2 tháng. Có thể đối với nhiều người, một bữa cơm không quá to tát nhưng đối với những mảnh đời khó nhọc, nó là bữa cơm ấm lòng, giúp họ có thêm niềm tin để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.



Quán cơm nhỏ trên đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TPHCM) gây bất ngờ với không ít người đi đường bởi ngay trước cửa, chủ quán đặt sẵn chiếc bàn, trên đó có thùng nhựa đựng thẻ “cơm treo” và trà đá miễn phí.