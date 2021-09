Coldplay và BTS tung bài collab, hay nhưng màu nhạc quá cũ

Trưa 24/9 (theo giờ Việt Nam), màn hợp tác được người hâm mộ chờ đợi giữa Coldplay và BTS đã chính thức ra lò - ca khúc My Universe đóng vai trò đĩa đơn thứ hai trong album phòng thu Music of The Spheres của ban nhạc Rock đến từ nước Anh.

Coldplay x BTS - My Universe

Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi 2 nhóm nhạc đình đám quốc tế đã không thể thực hiện một MV chung với nhau. Nhưng đổi lại, phần lyrics video được thực hiện khá ấn tượng cũng bù đắp được phần nào.

Ca khúc My Universe do Coldplay đồng sáng tác với 3 thành viên BTS là RM, Suga và J-Hope, khâu hòa âm phối khí được thực hiện bởi producer "huyền thoại" Max Martin (người đứng sau loạt hit kinh điển của Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift, Ariana Grande,...)