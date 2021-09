Coldplay chính thức xác nhận màn hợp tác với BTS: Công bố ngày tung single 'My Universe' khiến dân tình háo hức

BTS đã từng có cơ hội hợp tác với nhiều tên tuổi trong làng nhạc thế giới, và sắp tới đây chúng ta sẽ được tiếp tục được chứng kiến một màn hợp tác bùng nổ đến từ Coldplay. Coldplay là một ban nhạc rock người Anh thành lập năm 1996 và là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của thiên niên kỉ mới với số lượng album bán được là hơn 50 triệu bản. Tuy nhiên Coldplay có cá tính riêng và rất khắt khe trong âm nhạc của mình, đặc biệt là trong việc hợp tác với ai đó. Vì vậy nếu BTS có thể 'lọt vào mắt xanh' của họ thì đây sẽ là một điều rất tuyệt vời.

Trước đó từ tháng 7/2021, đã có rất nhiều tin tức nhá hàng về một màn hợp tác của Coldplay và BTS. Theo đó, ca khúc này được cho là có tiêu đề 'My Universe', sẽ nằm trong album sắp phát hành của Coldplay có tên 'Music of The Spheres'. Ngoài ra, có những đoạn âm thanh được cho là từ bài hát 'My Universe' đã bị leak trên mạng. Theo đó, người nghe có thể nhận ra chất giọng của Chris Martin (Coldplay) và Jungkook (BTS), trong đó Jungkook hát bằng tiếng Hàn.