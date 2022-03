Cốc Cốc công bố bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Tân CEO Cốc Cốc sinh năm 1977, là người Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Telecom Paris and the Ecole Polytechnique of Montreal. Ông Nguyễn Vũ Anh còn có bằng MBA tại Insead - một chương trình đào tạo đứng top 3 toàn cầu với trường Stanford và Wharton.

Trước khi gia nhập Cốc Cốc vào năm 2019, ông Nguyễn Vũ Anh đã có kinh nghiệm 21 năm tại nhiều vị trí chủ chốt trong ngành ngân hàng, công nghệ. Trong đó, ông có kinh nghiệm dày dặn về hoạch định chiến lược và phát triển doanh nghiệp.