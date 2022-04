Cố vượt qua cầu ngập nước, người đi xe máy bị lũ cuốn trôi

Sau nỗ lực cứu trợ đã kéo người đàn ông đến nơi an toàn nhưng họ không thể lấy lại chiếc xe đạp của anh ta.



Bão nhiệt đới Megi, có tên địa phương là Agaton, đã đổ bộ vào thành phố Guiuan, miền Đông Samar lúc 7:30 sáng ngày 10 tháng 4 với sức gió duy trì tối đa lên tới 75 km một giờ.

Cơ quan Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia cho biết ít nhất 58 người đã chết do lở đất và lũ lụt do bão gây ra. Cơ quan này cho biết thêm, hơn 34.583 người dân địa phương đã sơ tán đến 348 trung tâm an toàn ở các khu vực khác nhau.